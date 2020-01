O Famalicão juntou-se a Benfica e FC Porto como as equipas já apuradas para as meias-finais da Taça de Portugal. Os famalicenses venceram em Paços de Ferreira por 1-0 com o único golo da partida a ser apontado por Diogo Gonçalves aos 82 minutos.



Na próxima fase o terceiro classificado da Liga vai defrontar o Benfica.



Veja o resumo da partida: