Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na conferência de imprensa após a vitória em Penafiel, por 3-0:

[Vitória pacífica]

«As vitórias nunca são pacíficas, mas a equipa teve o condão de tornar o difícil em algo que pareceu fácil. Soube respeitar o adversário e encarar o jogo com seriedade. Soubemos ter humildade para interpretar taticamente o jogo, sendo nós uma equipa que gosta de pressionar alto. Os três médios do Penafiel conseguiram furar a nossa pressão até por volta dos 15 minutos. Muito mérito na forma como construímos o resultado. A segunda parte não foi tão bonita, gerimos o resultado».

[Tempo útil de jogo]

«Acho ótimo tudo o que possa ajudar a que os jogos sejam mais vivos. No entanto, muitas vezes as pessoas não são sérias quando discutem esse assunto castigam os clubes mais pequenos. Cola-se o rótulo de que jogam menos tempo, quando os outros têm a mesma estratégia na Champions. Com um quarto árbitro faríamos as substituições como nas outras modalidades. E também há cada vez mais equipas a querer jogar o jogo, como o Portimonense».

[Nakamura a titular]

«Temos uma grande competição pela baliza. Tenho toda a confiança no Ricardo, o Samuel é o dono e a baliza será dele enquanto continuar a este nível. Mas a confiança nos três é igual valor e o Naka é um jovem com muito valor»