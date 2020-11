Pedro Gonçalves, mais conhecido por Pote, é baixa para o jogo do Sporting frente ao Sacavenense, confirmou este domingo o treinador adjunto dos leões, Emanuel Ferro.

Segundo o técnico, o médio, que esteve ao serviço da Seleção Nacional de sub-21, «lesionou-se nos últimos dias» e é baixa para a partida da Taça de Portugal.

Gonzalo Plata, positivo à covid-19, e Luiz Phellype, a recuperar de uma operação ao joelho, também não são opção para Ruben Amorim.

O Sporting defronta na segunda-feira o Sacavenense, no Estádio do Jamor, em jogo da terceira eliminatória da Taça. A partida joga-se no Jamor, a partir das 21h15.