Rui Valente, treinador-adjunto do Penafiel em declarações na conferência de imprensa após a derrota diante do Portimonense, por 3-0:

[15 minutos fatais na primeira parte resolveram o jogo]

«Acho que entrámos bastante bem e conseguimos retirar bola à equipa do Portimonense. Assumimos um pouco o jogo e estávamos com evidente ascendente. Fomos infelizes na forma como desaproveitámos as ocasiões. O Portimonense como excelente equipa que é respondeu e teve ascendente em alguns períodos, num desses fez o golo e acabou por ficar por cima. Deu-lhes a tranquilidade para estarem mais na expetativa»

[Entrada de Vasco Braga após vários meses de paragem]

«Infelizmente teve duas lesões. Estava a crescer com os treinos, a mostrar que estava num momento melhor e o mister, como confia nele e dada a ausência do Amorim, decidiu fazer entrar o Vasco. Ainda não está no seu melhor momento, mas é um extraordinário jogador e entrou bastante bem»