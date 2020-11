Declarações do jogador do Penafiel, Vasco Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal 25 de Abril, após a derrota por 3-2 ante o Marítimo, que ditou a eliminação da Taça de Portugal à terceira eliminatória:

«Sabor amargo. Demonstrámos que podíamos eliminar o Marítimo, acho que fizemos uma grande primeira parte, foi pena o golo sofrido de penálti. Na segunda parte, não entramos tão bem como na primeira. O Marítimo teve mais bola, causou-nos algumas dificuldades, mas com mérito voltámos à vantagem. Não conseguimos aguentar, sofremos de penálti e, no prolongamento, já era um desgaste grande. Podia dar para os dois lados, tivemos a infelicidade de sofrer e não conseguimos reagir.»

«Não vamos falar de arbitragem. Tínhamos de fazer um bom jogo hoje. Temos agora um jogo difícil [Académico de Viseu], mas isto não vai beliscar o próximo jogo. Sabemos da qualidade que temos, do que queremos e isso é o mais importante.»