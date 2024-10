Declarações de João Pedro Coelho, treinador do Pevidém, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, após a derrota (0-2) frente ao Benfica:

«É um resultado que não nos envergonha. Independentemente do resultado, era nosso objetivo sair deste jogo mais fortes e mais preparados, e isso aconteceu, mesmo com as dificuldades do próprio jogo, porque sofremos cedo. O Benfica teve dinâmicas muito fortes, com um pressing muito grande sobre o portador da bola. Conseguimos em alguns momentos ter bola, chegar ao último terço. Não fomos tão pressionantes como gostaríamos porque percebamos muito cedo a dificuldade e o risco que seria. Sinto um orgulho muito grande pelos menos jogadores, pelo que apresentámos, pela forma como entendo como uma vila saiu daqui super orgulhosa de ver os seus jogadores a defender o seu povo perante um clube desta dimensão».

[Sensação emocional] «Sensação de dever cumprido, a nossa missão era apresentar o máximo de rendimento. Depois, o próprio jogo é que ia ditar até onde poderíamos ir. O primeiro desafio foi apresentar a nossa melhor versão e todos estarmos no nosso limite. Fizemos isso, os jogadores têm essa sensação. Ninguém fica feliz por perder, mas demos uma boa réplica. O sentimento é geral e comum de dever cumprido e de orgulho no que fizemos».

[Valorização?] «Quando iniciámos este projeto fomos claros: o primeiro objetivo é a subida à Liga 3. O segundo objetivo é valorizar jogadores e isso, só faz sentido se criarmos uma ideia de jogo que os possa valorizar, que possam crescer com esses desafios. Com este envolvimento, neste tipo de jogos, numa ideia de jogo que entendo que os valoriza, saíram daqui valorizados, com uma boa imagem e, se calhar, serão mais acompanhados no futuro. Os holofotes desligam-se, terça voltamos a trabalhar focados no que realmente interessa, o Campeonato de Portugal».

«As diferenças são enormíssimas a todos os níveis, entre Benfica e Pevidém são abismais, na qualidade dos jogadores, da equipa técnica, do staff, envolvência, adeptos. Com as nossas armas, com a nossa preparação, com a nossa humildade, não fugindo do que nos caracteriza, tentando contrariar a dinâmica forte ofensiva do Benfica desde que o Bruno Lage entrou. Isso colocou-nos muito à prova, saímos daqui muito mais preparados como equipa, com uma aprendizagem muito grande».