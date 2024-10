O Pevidém Sport Clube, adversário do Benfica na Taça de Portugal, emitiu um comunicado esta sexta-feira a anunciar que os bilhetes para o público em geral do jogo da terceira eliminatória já estão esgotados. O clube do Campeonato de Portugal pede desculpa aos muitos adeptos que se deslocaram até localidade minhota à procura de bilhetes e até compensou um deles, com um bilhete para o próximo jogo em casa com o Tirsense e «duas ricas bifanas das nossas tias».

O jogo está marcado para o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a casa do Moreirense, com capacidade para pouco mais de seis mil adeptos, mas sobram agora apenas bilhetes para os sócios dos dois emblemas.

«Informamos que os bilhetes para o próximo jogo destinados a não sócios encontram-se esgotados. Lamentamos profundamente qualquer inconveniente causado, especialmente para aqueles que se deslocarem até Pevidém sem a possibilidade de adquirir ingressos. Esta situação foge ao nosso controlo, pois estamos a lidar com um jogo de grande dimensão para o qual não estávamos totalmente preparados», começa por explicar o clube num comunicado publicado nas redes sociais.

Além de pedir desculpa, o clube decidiu compensar um adepto que se deslocou de Celorico de Basto com o filho até Pevidém à procura de bilhetes para o jogo que está marcado para 19 de outubro (sábado).

«Gostaríamos de pedir sinceras desculpas a todos os não sócios e simpatizantes do Pevidém Sport Clube por este transtorno e convidá-los desde já a assistirem ao nosso próximo jogo, contra o FC Tirsense em nossa casa. Ao Rafa e ao seu pai, pela viagem em vão de Celorico de Basto até Pevidém, oferecemos os bilhetes para o jogo com o FC Tirsense em casa e duas ricas bifanas das nossas tias. Ficarão a conhecer verdadeiramente o ambiente do campo do vosso clube», destaca ainda o clube.

Recordamos que o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal está marcado para as 20h15 de 19 de outubro.