A receção do Pevidém ao Benfica, para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, em casa do Moreirense, vai ter lotação esgotada. Depois do clube minhoto já ter anunciado que os bilhetes para o público em geral tinham voado, agora também esgotaram, em menos de uma hora, os bilhetes que tinham sido atribuídos aos sócios do clube de Moreira de Cónegos.

O Pevidém tinha enviado trezentos bilhetes, ao valor unitário de 15 euros, ao Moreirense, no âmbito do acordo que permitiu a cedência do estádio ao clube que joga no Campeonato de Portugal, mas estes voaram em menos de uma hora, assim, que foram colocados à venda, esta segunda-feira, nas bilheteiras do estádio que vai receber o jogo.

O Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com capacidade para pouco mais de 6 mil adeptos, vai ter, assim, lotação esgotada para o jogo que está marcado para as 20h15 do próximo sábado.