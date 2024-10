Festa da Taça para o Pevidém, carimbo encarnado com sotaque alemão. O Benfica bateu o conjunto vimaranense do Campeonato de Portugal (0-2) e avança para a 4.ª eliminatória da prova rainha do futebol português. Os encarnados fizeram o que lhes competia, seguindo em frente, ainda que sem deslumbrar perante um oponente do quarto escalão – Campeonato de Portugal.

Beste, com um bis, foi o herói improvável do jogo ao estrear-se a marcar com a camisola das águias. Num Benfica de cara lavada, em que Bruno Lage apostou no lateral numa posição mais adiantada e testou dois avançados, acabou por ser o alemão a destacar-se ao fazer abanar pelas duas vezes as redes adversárias.

Após uma semana de mediatismo ímpar na história do Pevidém, que pela primeira vez mediu forças com um dos grandes do futebol português, o banho de realidade chegou logo ao terceiro minuto com o Benfica marcar. Kaboré cruzou da direita, a bola cruzou a área e ao segundo poste aparece Beste a encostar com o pé direito.

Golo a abrir e domínio, mas pouco poder de fogo

Dois jogadores com menos minutos dos encarnados, a mostrarem serviço logo a abrir. O Benfica apresentou-se com sete alterações no onze comparativamente com o triunfo sobre o Atlético de Madrid, deixando fora da convocatória nomes como Otamendi, Arturoglu ou Di Maria.

O golo cedo, ainda na adrenalina inicial, fez antever que o resultado pudesse atingir números impiedosos. Ou seja, o sonho do Pevidém ameaçou tornar-se num duro pesadelo. Mas, a realidade, é que o conjunto do quarto escalão soube ser competente, não esbateu as diferenças, mas fez por as esconder o máximo que conseguiu.

Nesse cenário, o Benfica dominou completamente, teve muita bola e jogou descaradamente no meio campo ofensivo. Mas, a realidade é que não conseguiu ser incisivo nem criar lances de perigo em catadupa com critério, chegando a um quarto de hora do final do encontro com uma vantagem magra de apenas um golo.

Beste vezes dois a fazer a diferença

No banco, Bruno Lage estava constantemente de pé a tentar corrigir o posicionamento de um onze com muitas peças da segunda linha encarnada, mexendo mesmo ao intervalo. desfez o duo de avançados, deixando Amdouni nas cabines para lançar Schjelderup. As águias trouxeram mais intensidade o período de descanso. O jogo continuou a não ser brilhante em Moreira de Cónegos, onde há sensivelmente mês e meio um empate com o Moreirense foi como que uma hecatombe que levou à saída de Schmidt.

Sem nota artística, o Benfica foi competente quanto baste, seguindo para o sexto triunfo consecutivo na era Bruno Lage. Triunfo sem contestação dos encarnados, num jogo em que a superioridade foi evidente. O segundo foi, então, de Beste ao minuto 75. Remate forte após uma tentativa de domínio de Arthur Cabral, a sair com as medidas certas com o pé esquerdo.

Destemido, o Pevidém nunca se vergou. Tentou seguir os seus processos, tentou ter bola, tentou sair a jogar a partir de trás, tentou olhar olhos nos olhos um adversário incomparavelmente superior. Qual David contra Golias, a equipa do Campeonato de Portugal não deixou de viver a festa da Taça. Bateu-se e mostrou-se.