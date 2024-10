A FIGURA: Beste

A exibição do alemão foi discreta no jogo jogado, mas de extrema competência e com implicação direta no resultado. Dois meses depois voltou a ser titular no conjunto encarnado, mais adiantado do que é costume ao jogar à frente de Carreras, mostrando veia goleadora. O lateral, que jogou quase como extremo, bisou na partida, carimbando em alemão a passagem à próxima ronda.

O MOMENTO: primeiro golo do Benfica, Beste (3’)

O jogo tinha começado há instantes, a adrenalina ainda estava no máximo, essencialmente do lado do Pevidém, mas os encarnados impuseram desde logo o ritmo. Lance rápido, Kaboré ganhou espaço para o cruzamento no direito, a bola sai rasteira, aparecendo Beste ao segundo poste a finalizar com o pé direito. Triunfo encaminhado, cortando o sonho ao adversário.

OUTROS DESTAQUES

Daisuke Araki

Um japonês de 24 anos desponta no Pevidém. Dotado tecnicamente, o jogador de características ofensivas parece não ter acusado a emoção do jogo e decidiu quase sempre bem, criando momentos promissores. Destacou-se com a sua qualidade e frieza.

Aursnes

Não sabe jogar mal. Com a equipa a não estar propriamente inspirada, mesmo num jogo em que a motivação não seria a mesma, o médio manteve-se fiel ao seu estilo, simples, prático e eficaz a fazer a bola circular.

Carlos Rocha

O central foi o patrão do Pevidém. A voz de comando, o ponto de referência dos cavaleiros de São Jorge. Esforçou-se para ombrear com os atacantes encarnados e tentou seguir os processos, saindo a jogar a partir de trás.

Carreras

Com espaço para progredir, o lateral fez um jogo competente. Destacou-se várias vezes ao integrar o ataque com qualidade e com profundidade. Gozou de uma maior liberdade, é certo, mas ainda assim mostrou irreverência.