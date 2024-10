Ruan, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Portimonense por 2-1 frente ao Sporting, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Sabíamos das dificuldades do encontro e infelizmente sofremos um golo no último minuto. Agora este jogo fica no passado e temos de começar a pensar já no próximo.»

«Tínhamos consciência da qualidade do Sporting, o mister preferiu que eu jogasse um pouco mais recuado, mas infelizmente o futebol é assim, há que seguir em frente. Estou muito orgulhoso de todo grupo, estamos a ter uns resultados menos positivos na II Liga e com este jogo, há que manter o foco que tivemos aqui, para os resultados melhorarem.»