“E o verde ninguém passa!”, cantava-se a viva-voz em Vila Verde. O Lank Vilaverdense, da Liga 3, acabava de eliminar o primodivisionário Portimonense da Taça de Portugal! Se a Taça de Portugal é festa, então a que se fez no Minho foi linda!

A formação de Paulo Sérgio praticamente não existiu, foi uma sombra do que já mostrou no campeonato, e sucumbiu ao espírito guerreiro dos minhotos. André Soares abriu o marcador no primeiro tempo e Edmilson, já em tempo extra da segunda metade, deu o triunfo ao invicto Lank Vilaverdense!

Mais verde na 1.ª parte

Paulo Sérgio não quis facilitar no Minho e fez apenas duas alterações em relação ao encontro frente ao FC Porto. Na baliza, Berke Ozer redeu o nipónico Nakamura e, para o miolo do terreno entrou Gustavo Klismahn para o lugar de Zié. Já Ricardo Silva protagonizou quatro alterações no onze. Saíram Ivo Gonçalves, Miguel Pereira, Gonçalo Teixeira e Edmilson e entraram Cajó, Carlos Freiras, Willian e Zé Pedro.

O Lank Vilaverdense dominou praticamente toda a primeira parte, perante a apatia da formação algarvia. Os locais tinham mais bola e chegavam mais vezes junto da baliza visitante, embora os lances de real perigo fossem quase escassos. Cipenga, na esquerda, era o jogador mais ativo dos minhotos.

Ainda assim, foi do lado direito que surgiu o golo do Lank Vilaverdense. Numa má reposição de bola de Berke, Willian recuperou, deu em Zé Pedro que cruzou rasteiro para a entrada vitoriosa de André Soares. O capitão encheu o pé direito e rematou para o fundo das redes. Estava aberto o marcador e feita justiça em Vila Verde. Até ao descanso, o Portimonense esboçou uma reação, mas não chegou a assustar.

Alterações não resultaram

Paulo Sérgio deu um claro sinal de que não gostou do comportamento da equipa no primeiro tempo ao lançar, para o segundo tempo, três jogadores. Gustavo, Rui Borges e Yago saíram e deram lugar a Zié, Ricardo Matos e Rochez, passando o esquema tático para um 4x4x2, com estes dois últimos como referências no ataque.

Os algarvios passaram a ter mais bola e encostaram os minhotos às imediações da sua baliza. Ainda assim, o Lank Vilaverdense nunca deixou de espreitar o contra-ataque. Contudo, apesar do domínio, os de Portimão não conseguiam desmontar a boa organização defensiva dos locais.

Até ao final, o Portimonense tentou, quase sempre mal, evitar a eliminação, mas o Lank Vilaverdense esteve mais perto de fazer o 2-0 do que os algarvios o empate. E foi o que aconteceu. Já nos descontos, após canto, Edmilson fixou o marcador em 2-0. Foi bonita a festa da Taça em Vila Verde!

FICHA DE JOGO

Estádio da Cruz do Reguengo, Vila Verde

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Sérgio Jesus e Vítor Pereira

4.º árbitro: Humberto Teixeira

VILAVERDENSE: Cajó; Carlos Freitas, Joyce, João Batista e Armando Lopes (Laercio, 93); Ericson, André Soares (Rúben Marques, 90) e Yannick; Cipenga (Zé Domingos, 90), Willian (Gonçalo, 93) e Zé Pedro (Edmilson, 79).

PORTIMONENSE: Berke; Moufi, Pedrão, Filipe Relvas e Seck; Ewerton e Paulo Estrela (Diaby, 80); Luquinha (Sapara, 64), Gustavo (Zié, int.) e Rui Gomes (Ricardo Matos, int.); Yago (Rochez, int.).

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: 1-0, André Soares (31); Edmilson (90+2)

Disciplina: cartão amarelo a Edmilson (79), Rúben Marques (90+3); Moufi (88), Ewerton (90)

Resultado final: 2-0