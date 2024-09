O Portimonense ficou, esta quarta-feira, a conhecer o adversário da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na reação ao sorteio, que ditou uma receção ao Sporting, Ricardo Pessoa mostrou-se satisfeito por defrontar o campeão nacional, que na sua opinião, é a «melhor equipa em Portugal».

«É uma reação obviamente positiva, porque vamos defrontar o campeão nacional e, para mim, neste momento, a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Acho que acaba por ser algo positivo para nós jogarmos com um ‘grande’ do futebol português, ainda para mais em casa, perante os nossos adeptos, também recordando o passado recente do Portimonense», começou por referir.

«Obviamente que será um desafio bastante complicado, difícil. Toda a gente conhece bem aquilo que é a proposta do jogo do Ruben Amorim. Essa homogeneidade, o facto de jogarem tanto tempo juntos, de os processos estarem bastante consolidados e a qualidade individual dos jogadores, tornam o Sporting muito forte», acrescentou o técnico.

Recorde-se que esta fase da competição irá decorrer no fim de semana de 19 e 20 de outubro.