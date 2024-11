O Sp. Braga viaja este sábado até Matosinhos para defrontar o Leixões na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Carlos Carvalhal, treinador dos arsenalistas volta a uma casa já conhecida: o treinador de 58 anos orientou o Leixões numa temporada histórica, em 2002, na qual levou os «heróis do mar» até a final da Taça de Portugal.

«Um prazer voltar ao Estádio do Mar», disse em conferência de imprensa o técnico do Sp. Braga, onde anteviu o regresso a uma «casa» onde foi «muito bem» tratado. No entanto, Carvalhal espera um desafio muito complicado com a equipa da II Liga.

«Vamos ter um obstáculo difícil, pela qualidade da equipa, pela qualidade do trabalho, pelo momento da equipa, que está a viver o melhor arranque [na II Liga] nos últimos 10 anos, pelos fervorosos adeptos. Não tenho dúvidas de que vai ser um encontro extremamente difícil. Conhecemos bem o adversário, como o adversário a nós, e vamos a jogo para passar a eliminatória.»

Na memória estão ainda os dois últimos desafios do Sp. Braga, o empate com o Elfsborg no último minuto do jogo e a derrota com o Sporting, depois de terem estado a vencer por 2-0. Mesmo assim, o treinador dos arsenalistas acredita que a equipa está num bom caminho.

«Jogámos num campo sintético [na Suécia], que é completamente diferente. Tem uma batida completamente diferente nos músculos dos jogadores. Fizemos tudo muitíssimo bem durante 60 minutos. O Sporting teve 60 minutos em que fez um remate à malha lateral. Dei os parabéns aos jogadores. Foram até ao limite», concluiu Carlos Carvalhal.

O Sp. Braga joga este sábado às 18h30 com o Leixões, uma partida a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, e que poderá acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.