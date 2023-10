Declarações do treinador do Rabo de Peixe, Hélio Oliveira, após a derrota com o Casa Pia (2-0) em casa para a Taça de Portugal:

«Foi um dia histórico para a vila de Rabo de Peixe, para os nossos adeptos, para os nossos jogadores e para toda a gente envolvida neste clube. Faltou a vitória, mas temos de perceber o valor da equipa adversária. Tivemos logo de início uma oportunidade. Às vezes, esses pequenos pormenores fazem a diferença. Não conseguimos marcar, mas no geral fizemos um bom jogo. Rematámos à baliza várias vezes. Faltou alguma definição no último terço, mas acho que os meus jogadores estão de parabéns.

A nossa aposta é forte no jogador açoriano. Hoje, demonstrámos, com oito jogadores a jogar a titular, que os Açores, os açorianos e os micaelenses têm qualidade, independentemente do adversário. Demonstrámos que o Rabo de Peixe aposta nos açorianos e que nós somos tão bons quanto os outros.»