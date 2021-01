Declarações do treinador do Belenenses SAD, Petit, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Fafe, após a vitória por 3-2 ante o Fafe, no prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Sabíamos que íamos apanhar um adversário difícil, as equipas do Campeonato de Portugal trabalham bem, jogadores que têm o sonho de jogar ligas diferentes e o Fafe entrou bem no jogo, penso que não merecia ter sido eliminado. A nós, valeu a passagem, pela entrega, pela atitude, pelo acreditar. Já tivemos jogos melhores e não conseguimos ganhar e hoje não foi um jogo bom da nossa parte, mas conseguimos passar.»

«O Fafe também merecia passar pelo que fez, mas a nós coube-nos a nossa responsabilidade e passar a eliminatória, sabendo que do outro lado há um adversário com qualidade, equipas que tem o sonho de chegar mais longe e, se não entras com identidade e ritmo competitivo forte, há dificuldades e as equipas começam a acreditar e podem surpreender e valeu pelo acreditar até final. A mentalidade tem de ser sempre a mesma, seja com Benfica, FC Porto, Gil Vicente, Fafe, temos de entrar com a mesma personalidade. Toda a gente trabalha bem, sabe jogar, tem boas condições e depois são os detalhes e nós não conseguimos entrar bem, demos confiança ao Fafe e depois foi no acreditar, na raça.»

[Penálti do 2-2:] «Ainda não consegui ver, mas também há uma bola na confusão a acabar a primeira parte. São lances que o VAR tem oportunidade de ver. Não foi um jogo bem jogado da nossa parte, mas estar a perder por 2-0 não é fácil, mas tivemos a felicidade, o acreditar e o querer em mudar a eliminatória e foi o que aconteceu, valeu pela passagem.»