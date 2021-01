Declarações do treinador do Fafe, Ricardo Silva, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Fafe, após a derrota por 3-2 ante o Belenenses, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«O sentimento é difícil de expressar por palavras. Podia dizer muitas coisas, mas tenho dois filhos pequeninos que, daqui a uns anos, vão conseguir ver esta conferência. Represento uma grande cidade e um grande clube, jogadores que foram incríveis durante os 120 minutos e vou encarar esta conferência com leveza e tentar ser educado com as pessoas que estiveram aqui. Fizemos um jogo fantástico, o resultado é completamente mentiroso. Os jogadores estão de parabéns, a estrutura está de parabéns. Preparámos o jogo de forma espetacular, demos uma imagem incrível desta divisão. Há qualidade no nosso trabalho, nos jogadores.»

[Penálti do 2-2:] «Como eu sou uma pessoa que diz sempre a verdade, vou dizer o que se passou: o árbitro interpretou que era penálti, a pessoa que estava a auxiliar o trio veio ter comigo e disse que o VAR estava a comunicar que não era penálti. O juiz foi ao encontro do vídeo e interpretou que devia manter a grande penalidade. O sentimento é de frustração porque, se não estávamos a 15-20 segundos do final, devia andar lá perto e, com certeza, íamos ganhar. A esta hora estávamos todos felizes, provavelmente com um encaixe financeiro que permitia ao clube gerir as contas de outra forma, os meus jogadores com o sonho de continuar nesta Taça de Portugal e podermos manter o sonho de disputar um jogo no Estádio da Luz, com um dos maiores clubes do mundo. Tiraram-nos este sonho e por isso o sentimento foi claramente de frustração.»

[Desistência do Camacha da série B do Campeonato de Portugal, reduzida a dez clubes já após a desistência do Desp. Aves:] «A instabilidade é mais uma vez a nossa Federação ter a postura que tem. Temos duas equipas que não estão a participar. Uma equipa que é candidata como nós a ganhar esses 22 jogos e a manter o primeiro lugar, passa automaticamente a ter 18 jogos, mas isto é a sociedade em que estamos inseridos. É a sociedade que esteve aqui em Fafe, em que normalmente os mais valiosos espezinham os que são menos capazes e vivemos dentro deste contexto e toda a gente assobia para o lado. Por isso, claramente prejudicados nesse aspeto, disputar uma prova a 22 jogos é diferente de 18 jogos. Qualquer equipa pode ir ao primeiro lugar com este número de jogos.»

[Sentimento no balneário:] «Nós temos uma média de idades baixíssima, gente a querer que a carreira saia catapultada com este tipo de jogos. Como vimos, miúdos que estavam a fazer de apanha-bolas, a chorar no relvado, ficaram com o mesmo sentimento que nós, de algo que nos foi tirado e isso é que revolta mais. Temos mais jogos pela frente, é arrepiar caminho.»