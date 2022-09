A primeira eliminatória da Taça de Portugal 2022/23, iniciada na sexta-feira, concluiu-se este domingo, dia em que se realizaram grande parte dos encontros, com a participação das equipas da Liga 3, Campeonato de Portugal e também representantes das associações distritais.

Numa eliminatória com um total de 84 clubes em campo, foram apurados 42 clubes para a segunda eliminatória, que se juntam aos 34 clubes que tinham ficado isentos no sorteio. À espera destes 76 emblemas, na segunda eliminatória, estão já os 16 clubes da II Liga, que entrarão nessa fase da prova. Os 18 emblemas da I Liga só entram na terceira eliminatória.

TODOS OS RESULTADOS E OS APURADOS:

(Nota: com (+) antes do nome do clube os apurados; L3: Liga 3; CP: Campeonato de Portugal; D: Representante Associação Distrital):

- Sexta-feira, 09 set:

(+) Alverca (L3) - Rio Maior (CP), 2-0

Lusitânia dos Açores (D) - (+) Praiense (CP), 2-2 (2-3 ap)

- Sábado, 10 set:

(+) Valadares Gaia (CP) – Salgueiros (CP), 5-2

(+) Bragança (CP) – Monção (CP), 0-0 (2-1 ap)

(+) Esperança de Lagos (CP) - Comércio e Indústria (D), 2-0

- Domingo, 11 set:

(+) Gondomar (CP) – Rebordosa (CP), 1-0

(+) Pêro Pinheiro (CP) – Portomosense (D), 7-1

(+) Arronches e Benfica (CP) - Mosteirense (D), 2-0

(+) União da Serra (CP) – Pedrógão (D), 5-1

Alcains (CP) – (+) Sertanense (CP), 0-1

Marinhense (CP) - (+) União de Leiria (L3), 0-1

(+) Benfica e Castelo Branco (CP) - Águias do Moradal (D), 8-0

(+) Sintrense (CP) - Fazendense (D), 1-0

(+) Oriental (D) – Madalena (D), 1-0

(+) Juventude Évora (CP) – Moncarapachense (L3), 3-0

Atlético Reguengos (D) – (+) Olhanense (CP), 2-5

(+) Serpa (CP) – Castrense (D), 3-0

(+) Sporting de Pombal (D) - União de Tomar (D), 1-1 (1-1 ap, 3-0 gp))

Lusitano de Évora (CP) – (+) Fontinhas (L3), 0-2

(+) Oriental Dragon (CP) – 1.º Dezembro (CP), 1-1 (2-1 ap)

(+) União de Santarém (CP) – Gavionenses (D), 1-0

Lusitano Vildemoinhos (D) – (+) Sanjoanense (L3), 0-3

Vinhais (D) – (+) Vianense (CP), 0-4

Santa Eulália (D) – (+) Tirsense (CP), 0-0 (0-1 ap)

(+) Dumiense (CP) – Brito (CP), 4-1

Maria da Fonte (CP) – (+) Merelinense (CP), 0-4

(+) Vilaverdense (L3) - Atlético dos Arcos (D), 3-1

Rebordelo (D) – (+) Montalegre (L3), 0-5

(+) Camacha (CP) – Amarante (CP), 1-0

Freamunde (D) – (+) Joane (D), 2-3

(+) Fafe (L3) - Ribeira Brava (D), 5-0

(+) São João de Ver (L3) – Mortágua (CP), 7-1

(+) Marialvas (D) - Vila Cortez (D), 3-1

(+) Canelas 2010 (L3) – Régua (D), 2-0

Mêda (D) - (+) Beira-Mar (CP), 0-6

Alpendorada (CP) – (+) Paredes (L3), 0-1

Leça (CP) – (+) Resende (CP), 1-1 (1-2 ap)

(+) Lajense (D) - São Roque (Açores) (D), 3-2

(+) Ferreiras (CP) – Culatrense (D), 2-0

(+) Varzim (L3) - Vila Meã (CP), 0-0 (2-1 ap)

(+) Oliveira do Hospital (L3) - Lusitânia de Lourosa (CP), 0-0 (1-0 ap)

Felgueiras 1932 (L3) – Mondinense (D), 20:00, a decorrer

Isentos que seguem para a 2.ª eliminatória:

Real Massamá (L3), Paivense (D), Angrense (CP), Olivais e Moscavide (D), Silves (D), São Martinho (CP), Castro Daire (CP), Vila Caíz (D), Loures (CP), Olímpico Montijo (D), Recreativa de Lamelas (D), Machico (CP), Académica (L3), Belenenses (L3), Atlético (CP), Caldas (L3), Vasco da Gama (CP), Coruchense (CP), Moura (D), Courense (D), Monte do Trigo (D), Vitória de Setúbal (L3), Águeda (D), Vigor Mocidade (D), Imortal (CP), Vasco da Gama Ponta Delgada (D), Anadia (L3), Pevidém (CP), Amora (L3), Vilar Perdizes (CP), Fabril Barreiro (CP), Guarda Desportiva (CP), 1.º de Maio (D), Rabo de Peixe (CP).