Ricardo Barão, treinador do Olivais e Moscavide, na flash interview à Sport Tv, após a derrota com o Sporting (3-1), na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«[Que ilações tira?] Fizemos um jogo bastante competente durante os 90 minutos, fomos uma equipa muito bem organizada. Criámos grandes dificuldades ao Sporting, principalmente na primeira parte. Na segunda, com o nosso cansaço, a nossa intensidade foi baixando, também porque eles são profissionais e nós não. Sabíamos que íamos quebrar um bocadinho na segunda parte, mas fizemos uma grande exibição hoje.

Isto prova que há muita qualidade na primeira divisão distrital. Há muitas equipas que também jogam desta forma. Às vezes, na I e II Liga, procuramos muitas contratações fora de portas e se olhássemos para as divisões ifneirores, víamos muita qualidade em jogadores e treinadores, que podem chegar lá acima.

Estes jogadores estão de parabéns. Cumpriram o plano na íntegra e é reflexo do trabalho que fazem todas as semanas e que temos feito há três meses, daí virmos de quatro vitórias consecutivas. Acho que o Sporting ainda tremeu um bocadinho, mas no final ganhou o mais forte. Era esperado, mas deixámos uma boa imagem.

[O que sentiu no momento do penálti?] Senti-me como o Ruben quando chegou ao Sporting: “E se der certo?”. Era complicado e sabíamos disso. Foi melhor entrar no jogo praticamente a ganhar 1-0 e a partir desse resultado tentar fazer uma boa exibição, com confiança.»