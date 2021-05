Declarações do futebolista do Sporting de Braga, Ricardo Horta, à TVI24, após a conquista da Taça de Portugal 2020/2021. Os minhotos venceram o Benfica por 2-0, com o extremo a assinar o último golo do triunfo:

«Tento ajudar a minha equipa ao máximo e acho que hoje cumpri bem o meu trabalho e acho que é justa esta vitória de todos.»

«É uma expulsão numa jogada que tínhamos trabalhada, não vou entrar em pormenores, não vi lance nenhum, talvez seja expulsão, eu estava mais ou menos perto, mas o que interessa é a nossa prestação, muito boa.»

«Não temos segredo, o segredo é o trabalho. Trabalhamos sempre para vencer. Vínhamos de uma fase menos boa do campeonato, estavam a faltar vitórias, mas encarámos esta Taça como uma verdadeira final que foi e estamos muito felizes.»

[Futuro da sua carreira e se o Sp. Braga é candidato a títulos:] «Não posso adiantar futuro, mas que o Sp. Braga vai andar sempre na luta isso posso garantir.»