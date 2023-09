O treinador do Lusitânia, Ricardo Pessoa, garantiu esta quarta-feira, minutos depois do sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal que colocou o Benfica no caminho dos açorianos, que não quer que Roger Schmidt faça poupanças na equipa dos encarnados, até porque pretende que os seus jogadores possam encontrar os melhores, dando os exemplos de nomes como João Mário, Di María ou Otamendi.

«Não lhe vou pedir para poupar ninguém, vou pedir para ele pôr a equipa mais forte em campo, até porque há uma coisa que, para mim, é inegociável: independentemente de quem estiver do outro lado, a minha equipa vai mostrar um futebol positivo. Vamos mostrar as nossas ideias e não vamos mudar. Portanto, o único pedido que tenho ao Roger Schmidt é, dentro do planeamento dele, que ponha os que achar que são os mais fortes», referiu o técnico, em declarações ao Canal 11.

«No final do jogo com o Marialvas [ndr: da 2.ª eliminatória], tinha pedido que saísse uma equipa grande, até porque gostaria muito que os meus jogadores pudessem desfrutar de um jogo contra um grande do futebol português. Eu tive a felicidade de poder fazê-lo e gostaria que eles tivessem também a oportunidade. Goi com extremo agrado que recebemos este sorteio, é uma felicidade enorme, até porque para nós, terceirenses, é sempre um gosto ter aqui uma equipa grande, algo que não acontece com frequência», referiu Ricardo Pessoa, de 41 anos, que fez grande parte da carreira como jogador no Portimonense.

Questionado sobre se tiraria alguém da equipa do Benfica, mesmo já depois do pedido que deixou a Schmidt, Ricardo Pessoa considerou que isso «é sempre complicado». «Os meus jogadores vão querer defrontar os melhores, nunca ia pedir para tirar Di María, João Mário ou Otamendi. Os meus jogadores vão querer partilhar o relvado com eles, são experiências sempre fantásticas. Acho que, enquanto jogador, gostei sempre que isso acontecesse. Enquanto treinador, peço isso para os meus jogadores», frisou, deixando a ideia sobre o que tem sido implementado no Lusitânia.

«O que temos feito, desde que chegámos, é mostrar um futebol positivo, com uma equipa que procura jogar alto no terreno, um futebol apoiado, tentar criar situações no último terço. Portanto é ter um futebol positivo, uma equipa sem medo de ter bola, que faz dessa a sua matriz. Ter bola e, quando não tem, tentar recuperar o mais alto possível», observou, deixando também um recado para dentro.

«Eu já deixei o recado antes de sair o sorteio: antes do jogo da taça temos três jogos importantíssimos no campeonato e quem se poupar nesses jogos a pensar no Benfica, dificilmente vai ter hipótese de estar em campo. Esse sonho, iremos tratar dele na altura em que chegar», rematou.