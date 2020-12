João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Rio Ave:

«Objetivo falhado. Fizemos um jogo intermitente entre o mau e o mediano e mesmo na altura que estávamos a ser medianos, não conseguimos estabilizar. Entramos desconfiados no jogo e não conseguimos aproveitar alguma insegurança do adversário, acabando por cometer erros não forçados, acabando por originar o primeiro golo.

A espaços, ainda conseguimos entrar na estrutura do Rio Ave, mas durante todo o jogo não conseguimos ser objetivos e agressivos no sentido de marcarmos. Foi um jogo difícil, contra uma equipa competente, mas temos a consciência de que devíamos ter feito mais para evitar esta eliminação.

[momento da equipa] Confesso que as expetativas era que estivéssemos já num outro patamar. Depois outras questões fizeram com que as coisas se atrasassem, como lesões, reforços que chegaram tarde, situações com o Covid, etc, fizeram atrasar as coisas. Longe de usarmos isso como desculpa. Independentemente dos obstáculos que apareçam, temos de ser mais consistentes. Esta equipa não é igual à do ano passado, mesmo tendo resultados idênticos, o nosso jogo será diferente porque os jogadores são diferentes, apesar da ideia ser a mesma. Infelizmente as coisas não estão a correr como esperávamos e a Taça de Portugal é um exemplo disso».