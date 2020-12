Mário Silva, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-1 frente ao Famalicão:

«Era algo que procurávamos há algum tempo. Fantástica exibição, contra uma excelente equipa, que ainda há pouco tempo travou o líder do campeonato, o Sporting. Os jogadores trabalham, resistem, insistem e é isto que queremos nos Rio Ave: quando as coisas quando correm menos bem é unirmos, trabalharmos e tentar mudar o rumo das coisas. Foi isso que aconteceu hoje.

Hoje foi notória a nossa qualidade de jogo, à semelhança do jogo anterior e, mais uma vez, criámos oportunidades de golo, marcámos, mas podíamos ter marcado muito mais. Só me lembro de uma oportunidade de golo do Famalicão e, infelizmente para nós, foi concretizada. De resto, estivemos bem do ponto de vista defensivo e ofensivo.

[tem a ambição de chegar ao Jamor?] Sim, falámos disso desde o início da prova. O Rio Ave tem por tradição chegar longe na competição e é esse o objetivo. Queremos chegar o mais longe possível e tentar ganhar a competição, mas sabemos que vai ser muito difícil. Agora, a jogar como jogámos hoje, contra o uma equipa fortíssima, com uma qualidade de jogo notável e fazer o que fizemos, dá-nos confiança.

[ponto de viragem no momento da equipa?] Apesar de não termos feito golos nos últimos três jogos, fomos uma equipa com um futebol positivo, ofensivo, e que criou muitas oportunidades. Nem tudo estava mal quando perdíamos, nem tudo está bem só por que ganhámos. Temos de continuar a insistir na qualidade do nosso jogo e hoje os jogadores deram uma excelente resposta. É mais fácil estar aqui a falar convosco porque ganhámos, mas estou feliz pelos jogadores. Para além de ganhar, queremos que os nossos adeptos gostem da nossa forma de jogar.

[Significado de ter o presidente no banco?] O presidente é livre de estar sempre perto de nós. Já o fez esta época e se continuarmos a ganhar, oxalá que continue porque é uma pessoa importante para nós. O apoio dele e a proximidade dele é importante para nós.

[Francisco Geraldes] O Francisco Geraldes é um jogador que trabalha para ser titular, assim como todos os outros. Ele hoje trabalhou muito, tanto a defender como a atacar, e como foi um jogo de grande desgaste para ele, decidimos tirá-lo naquele momento. Metemos o Gabriel para refrescar a ala e o Diego veio para o meio. Tivemos a felicidade dele fazer o golo.

[variação dos onzes, com exceção no jogo de hoje. Está encontrada a equipa certa?] Todos os jogadores merecem jogar, mas depois temos as nossas opções. Este era um jogo igual a todos os outros, não tínhamos necessidade de gerir o esforço dos jogadores e achámos que era o mesmo onze que jogou no anterior. Mas não quer dizer que isso vá acontecer no futuro, o plantel do Rio Ave tem jogadores de qualidade e que todos trabalham diariamente para serem opção. Nunca temos um onze fechado».