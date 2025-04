Declarações do treinador do Rio Ave, Petit, à RTP, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, em Paços de Ferreira, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. A equipa de Vila do Conde foi eliminada com um agregado de 4-1 na eliminatória:

«Íamos defrontar um adversário, nesta segunda mão, confortável no jogo. Ainda ficou mais, logo aos 11 minutos, numa bola parada. O Sporting é uma equipa forte, com muita qualidade, está em primeiro lugar, a praticar bom futebol e acaba por ir para a vantagem no marcador.»

«Trabalhámos, lutámos, não chegámos com o melhor critério à baliza do Sporting na primeira parte. Na segunda parte, mudámos um pouco, com a saída do Aguilera e a entrada do Bakoulas. Fomos refrescando. A equipa, mesmo assim, sofre o segundo golo, mas continua a reagir. Esta equipa também tem alguma imaturidade em alguns momentos do jogo. Tentámos refrescar a equipa, porque estes jogadores são os que têm vindo a jogar. A equipa continuou, teve situações antes do golo e acabámos por fazer o golo.»

«O Sporting sentiu-se confortável no jogo, se nós fossemos para a pressão e não tivemos essa coragem, muitas vezes, de dar passos em frente, sabíamos que podíamos desproteger atrás, sabendo que o Sporting tem um avançado forte a atacar essa profundidade. São riscos que tomamos, parabéns ao Sporting, foi um justo vencedor. E nós, dignos vencidos. Temos quatro jogos de campeonato, queremos acabar bem.»