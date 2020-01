Declarações do futebolista do Rio Ave, Tarantini, à RTP, após a derrota por 3-2 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

«Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, com grande personalidade. Sabíamos bem o plano de jogo, como retirar bola ao Benfica.»

«Às vezes, a este nível, pagam-se pormenores e foi o que aconteceu na segunda parte. Provavelmente a entrada de um segundo ponta de lança por parte do Benfica mexeu um bocadinho com a nossa dinâmica ali e acabámos por sofrer um terceiro golo por um pormenor. Não acreditámos que podíamos ganhar a bola na linha lateral. Depois, por vezes, com a qualidade de alguns jogadores, faz toda a diferença. Salientar o grande jogo da nossa parte, mas fica para a história o resultado.»

[Fala-se da possível saída do Carlos Carvalhal:] «Isso é com ele, tem de perguntar-lhe.»

LEIA MAIS: toda a reportagem do Benfica-Rio Ave