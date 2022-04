Ruben Amorim, treinador do Sporting, admite que a equipa vai concentrar-se na luta pelo segundo lugar da Liga, depois de ter perdido os dois jogos das meias-finais da Taça de Portugal frente ao FC Porto (1-2 em Alvalade, 1-0 no Dragão):

«O futebol está sempre a correr. Temos de nos focar no segundo lugar, é uma grande responsabilidade que nós temos, para mantermos o projeto.»

«Claro que estou a sentir esta fase, como toda a gente tem de sentir. No início, fomos os primeiros a dizer que íamos lutar pelos títulos todos. Arriscámos muito. Obviamente que, não vencendo os títulos, sobretudo o campeonato, dói muito.»

«Podíamos esconder-nos e dizer que o FC Porto tem a mesma responsabilidade ou mais, o Benfica tem a mesma responsabilidade ou mais, porque vêm num projeto mais longo, e nós arriscámos.»

«Obviamos que estamos a sentir. Estou a sentir porque nunca vivi isto, tive sempre muita sorte como treinador. Em dois anos, ganhar cinco títulos, dá-nos uma coisa…quando não se ganha, pensa-se que estamos a voltar ao normal da vida de um treinador.»

«Tristeza só tenho quando os jogadores não dão tudo. Tivemos aquela fase…tivemos a Taça da Liga, passamos na Liga dos Campeões quando ninguém acreditava, estávamos em igualdade pontual com o FC Porto, depois temos aquele jogo com o Santa Clara, temos o jogo controlado com o Braga e há aquele penálti…Temos de olhar para esses jogos e ver onde falhámos. Mas nada me tira a convicção que somos muito mais equipa do que no ano passado, e no ano passado fomos campeões.»