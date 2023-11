Depois da pausa para os compromissos das seleções, o Sporting voltou à ação este domingo, num jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, diante do Dumiense, em Alvalade.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Ruben Amorim alertou para o «perigo» destes jogos com equipas de divisões inferiores.

«Sabemos que não podemos estar desconcentrados e que jogamos em casa. Temos uma responsabilidade maior de fazer um jogo competitivo e alegre, porque as pessoas vêm ver-nos e queremos que as pessoas gostem. O adversário também merece isso», começou por dizer o treinador do Sporting, que não quer ver a equipa a entrar “adormecida”, como aconteceu na última ronda, diante do Olivais e Moscavide.

«Já estamos avisados pelo Olivais e Moscavide que podemos cair uma vez, mas não podemos cair duas vezes. Relembrar que o jogador que nos eliminou [João Faria marcou o golo com que o Varzim afastou o Sporting na época passada] está do outro lado. Portanto, não facilitar em nada. Queremos vencer. É daqueles jogos que as equipas grandes não têm anda a ganhar, principalmente as equipas técnicas, mas os jogadores estão a lutar por um lugar, a competição entre eles está grande, têm de fazer uma boa exibição. Temos a responsabilidade, vamos ter os nossos adeptos, independentemente de o adversário ser de um escalão inferior, temos de tornar o jogo agradável e não aborrecido. Está tudo nas nossas mãos. Não entraremos adormecidos, porque já estamos avisados para isso», realçou.

Amorim assumiu ainda que trabalhou algumas «rotinas» que quer ver no jogo deste domingo e reconheceu que vai utilizar alguns dos habituais titulares que não foram às seleções, como Pote ou Nuno Santos, que precisam de ritmo competitivo.

O treinador do Sporting abordou também a utilização de Viktor Gyökeres na seleção da Suécia. O avançado participou nos dois jogos dos suecos, sendo totalista, embora tenha ficado em branco.

«Às vezes, é o contexto da equipa, a forma como a equipa está. Nós estamos num momento bom, apesar da derrota. Criamos muitas oportunidades, temos crescido muito no número de toques dentro a área e isso também é mérito dele e da equipa. Se calhar, no Sporting tem mais oportunidades para fazer golo. Mas aqui também já teve alguns jogos sem marcar. As coisas acontecem de repente, vejo isso com naturalidade. A vida de um jogador de futebol tem fases em que marca muitos golos e fases em que marca menos. Trabalha sempre muito bem e, mesmo na seleção, foi bom para ganhar ritmo, porque é um jogador que não pode perder ritmo, vamos ver se vai jogar amanhã [domingo]», rematou.

O Sporting recebe o Dumiense, do Campeonato de Portugal, este domingo, num jogo marcado para as 18h00 que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.