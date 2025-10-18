Taça de Portugal
Há 16 min
Rui Borges: «Alpendorada? Deu para ver antes do lanche. Feliz pelo meu filho»
Técnico esteve atento ao jogo do filho, antes do embate do Sporting com com o Paços
Estádio Capital do Móvel
Técnico esteve atento ao jogo do filho, antes do embate do Sporting com com o Paços
Estádio Capital do Móvel
Rui Borges, técnico do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o triunfo, apenas no prolongamento, sobre o Paços de Ferreira:
Conseguiu ver o Alpendorada, onde o seu filho marcou um golo na eliminação do Estrela da Amadora?
«Fui estando atento, deu para acompanhar na pausa de descanso antes do lanche. Fiquei feliz pela vitória do Alpendorada, onde está o meu filho e por ter tido a capacidade de fazer um grande golo. Merece»
Já segue o canal do Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS