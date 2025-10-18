Rui Borges, técnico do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o triunfo, apenas no prolongamento, sobre o Paços de Ferreira:

Conseguiu ver o Alpendorada, onde o seu filho marcou um golo na eliminação do Estrela da Amadora?

«Fui estando atento, deu para acompanhar na pausa de descanso antes do lanche. Fiquei feliz pela vitória do Alpendorada, onde está o meu filho e por ter tido a capacidade de fazer um grande golo. Merece»