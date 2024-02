Na antevisão ao duelo com o FC Porto, nos quartos de final da Taça de Portugal, Vasco Matos assumiu que a equipa do Santa Clara está motivada e que este será «um jogo diferente» do habitual.

«É normal que haja uma motivação muito grande internamente nos jogadores. Isso também não nos pode retirar o foco no nosso trabalho, no rigor e nas nossas dinâmicas como equipa. Não podemos pensar que vamos para uma festa. Temos de ser muito competitivos e organizados e mesmo assim pode não chegar», alertou o treinador dos açorianos, em conferência de imprensa.

Vasco Matos garantiu que a equipa vai abordar a partida de uma forma «muito séria» e considerou que poderá «mostrar o seu trabalho», apesar de apontar o FC Porto como «grande favorito».

«É uma grande equipa [FC Porto], mas nós, dentro da nossa realidade, percebemos que temos de ser muito solidários e trabalhar muito durante o jogo. O favoritismo é todo do FC Porto, que é uma grande equipa, muito bem trabalhada e com valores individuais muito grandes», frisou.

«O FC Porto é uma equipa muito forte no jogo pelos corredores, que mete muitos jogadores em zona de finalização e nas segundas bolas. Temos de olhar para os pormenores em que o adversário é muito forte. Defensivamente, é uma equipa muito agressiva, com "timings" de pressão muito fortes coletivamente. [...] Sabemos que no momento defensivo arriscam no momento de pressão», observou ainda.

Quanto os elogios de Sérgio Conceição, que afirmou que o Santa Clara «estaria do meio da tabela para cima» na Liga, Vasco Matos preferiu não valorizar.

«É bom [receber os elogios], mas não nos pode adormecer em nada, porque o que nos alimenta não é o que vem de fora, mas sim a mensagem interna diariamente. Ficamos contentes porque o trabalho é valorizado», sublinhou.

Para a receção aos dragões, o Santa Clara não pode contar com David Bruno, Adriano e Serginho.

FC Porto e Santa Clara medem forças nos quartos de final da Taça de Portugal esta quarta-feira, a partir das 16h00, em ponta Delgada. Siga o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.