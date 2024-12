Declarações do jogador do Santa Clara, Pedro Ferreira, à RTP3, após a derrota por 2-1 ante o Sporting, após prolongamento, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Estamos orgulhosos do trabalho, fomos competitivos, lutámos até ao fim. No final, acreditávamos que podíamos empatar e disputámos o jogo pelo jogo. Acho que fizemos um grande trabalho.»

«Acho que este é o caminho, sempre competitivos, a darmos tudo, a tentar dar uma imagem diferente da de Arouca e acho que conseguimos. Esta é a imagem da nossa equipa e é assim que estamos mais perto de vencer.»

«Sabemos de onde viemos, onde estávamos no ano passado e, quando não estamos no nosso limite, não ganhamos. Este é o caminho, tentar o nosso jogo e, se não for assim, estamos mais longe de ganhar. Vejo que lutámos muito e podíamos ter ido a penáltis.»