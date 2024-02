Por Luís Lobão

O FC Porto segue para os quartos de final da Taça de Portugal com uma reviravolta, nos Açores, diante do Santa Clara que marcou logo no primeiro lance do reatamento do jogo que tinha começado há 22 dias. Sérgio Conceição mexeu bem na equipa que acabou por dar a volta ao resultado na segunda parte. Desta vez não houve chuva no Estádio São Miguel, mas houve muito vento.

Vinte e dois dias depois do pontapé de saída, interrompido na sequência do temporal que se abateu sob o Estádio de São Miguel a 7 de Fevereiro, chegou a bonança. E como sorriu o Santa Clara neste recomeço de jogo aos 27 minutos já que os açorianos nem deixaram os dragões respirarem. O lançamento lateral na direita caiu nos pés de Pedro Pacheco. Diogo Costa não segurou o primeiro remate e Rafael Martins lançou a festa no Estádio de São Miguel.

O treinador portista mandou a equipa para a frente. Colou Francisco Conceição na direita e João Mário no outro flanco. O objetivo passava por beneficiar do vento que soprava pelas costas no sentido da baliza do Santa Clara.

No que restava da primeira parte, as principais jogadas de perigo do FC Porto vieram de lances de bola parada. Primeiro foi Pepe quem testou a atenção de Marcos Diaz. Os pontapés de canto causaram sempre sobressaltos à defensiva açoriana que ia resolvendo problemas maiores.

Até ao intervalo, os açorianos, garantidos pela sua defesa com três centrais, deram bola ao Porto e conseguiram fechar com êxito os caminhos para a sua baliza.

Francisco Conceição: a chave que abriu a porta açoriana

O FC Porto veio com outra cara dos balneários. Sérgio Conceição deu o sinal, fazendo entrar Namaso para o lugar de João Mário. Os resultados foram quase imediatos - Galeno ainda desperdiçou uma clara oportunidade para empatar, mas Evanilson, aos 51 minutos, conseguiu mesmo empurrar para o fundo das redes. Francisco Conceição ganhou protagonismo e sempre que agarrava na bola, baralhava a defensiva açoriana. As arrancadas do avançado dos azuis e brancos foram decisivas para manter o Santa Clara em sentido.

O golo desanuviou claramente o ambiente portista. A equipa não baixou a pressão e Galeno, na área, concretizou a cambalhota no marcador após grande arrancada de Francisco Conceição na direita.

A perder o Santa Clara foi obrigado a atacar. Vasco Matos mexeu e junto Safira na frente com Rafael Martins. O avançado brasileiro veio trazer problemas à defensiva do Porto. Diogo Costa, que pareceu algo inseguro, teve uma saída em falso que podia ter custado caro à passagem dos 75 e ainda viu a bola acertar no seu poste esquerdo na sequência de um canto.

O Futebol Clube do Porto soube gerir a vantagem até ao apito final, impedindo os açorianos de mais aproximações perigosas à sua baliza. A vitória acaba por se ajustar, principalmente pelo que a equipa da cidade invicta fez no arranque do segundo tempo com os dois golos apontados em 9 minutos.

Os dragões ultrapassam um obstáculo complicado e continuam a perseguir o sonho de vencer a sua terceira Taça de Portugal consecutiva.