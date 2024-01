A Taça de Portugal é mesmo isto. Duas equipas de escalões inferiores a tentarem chegar o mais longe possível na prova rainha do nosso futebol. No duelo das ilhas entre o Santa Clara e o Nacional, segundos e terceiros classificados da II Liga, sorriram os açorianos nos penáltis e garantiram a presença nos quartos de final da competição. Marcos Díaz foi herói, ao defender duas grandes penalidades, com Ricardinho a não tremer na cobrança decisiva.

O encontro entre dois históricos do futebol português nem sempre foi bem jogado, mas contou, acima de tudo, com muita entrega das duas equipas. Yannick Semedo e Safira estrearam-se com a camisola da equipa da casa, que é a melhor defesa da II Liga, enquanto do outro lado estava o melhor ataque do segundo escalão do futebol nacional.

Os dois reforços não foram felizes no primeiro jogo pelos açorianos, que controlaram o primeiro tempo. O avançado, que chegou do V. Guimarães há poucos dias, foi desperdiçando ocasiões durante a partida (nomeadamente aos 29 e aos 66 minutos) e acabou por sair lesionado, tal como Yannick Semedo.

O Nacional, por seu lado, entrou muito mal no encontro e ao intervalo Tiago Margarido, descontente com a exibição da sua equipa, operou de imediato quatro alterações. O conjunto madeirense melhorou, mas apenas criou uma grande oportunidade de golo já no tempo de compensação. Carlos Daniel cabeceou para enorme defesa de Marcos Díaz, um dos homens do jogo, que seguiu para o prolongamento.

Aí, Sidney acabou mesmo por sair devido a uma lesão no ombro, com que se debateu na parte final da partida, mas a verdade é que apesar das contrariedades, o Santa Clara continuou por cima do encontro e chegou à vantagem aos 111 minutos. Klismahn cabeceou ao primeiro poste, após um pontapé de canto, com a bola a sofrer um desvio em Dudu antes de entrar na baliza do Nacional.

Contudo, o avançado do Nacional ainda viria a estar em destaque no tempo extra. Dudu foi derrubado dentro da área por Rafael Martins e o árbitro assinalou penálti para os madeirenses, que o próprio camisola 99 tratou de converter.

A eliminatória só foi, então, decidida nas grandes penalidades, onde Marcos Díaz brilhou. O guarda-redes argentino, de 37 anos, defendeu dois penáltis e o capitão Ricardinho colocou o Santa Clara nos quartos de final da Taça de Portugal.