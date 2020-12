Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, foi questionado após o jogo frente ao V. Guimarães sobre a situação de Thiago Santana no clube açoriano. Melhor marcador do clube, o avançado não foi convocado numa fase em que a sua ida para o futebol japonês é ventilada.

O técnico do Santa Clara disse que essa questão tem de ser colocada à administração, prometendo mais informações para breve.

«É uma questão que tem de ser colocada à administração. Brevemente terão informação sobre o Santana», referiu o treinador na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques.