Vasco Matos espera um FC Porto «ainda com mais força» para o reatamento da partida contra o Santa Clara, dos quartos de final da Taça de Portugal, após o «resultado menos positivo» com o Gil Vicente.



«É uma equipa que está em todas as frentes. Contra o Arsenal, um dos grandes colossos do futebol europeu, fez um excelente jogo. Após o resultado menos positivo, ainda vem com mais força para a Taça de Portugal, que é um objetivo para eles», referiu, em declarações divulgadas pelo clube insular.



O técnico dos açorianos destacou a importância de entrar forte na partida.



«Tem sido extremamente importante a forma como entramos nos jogos e, contra o FC Porto, não vai fugir à regra. Temos de entrar muito fortes e concentrados. Sabemos das mais-valias do adversário. O favoritismo é todo para o FC Porto, mas temos as nossas armas e vamos lutar», sublinhou.

O encontro entre Santa Clara e FC Porto está agendado para as 16h00 em Lisboa e será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação Aveiro. Lembre-se que o duelo contra os azuis e brancos será retomado na quinta-feira no Estádio de São Miguel, após ter sido interrompido no dia 7 deste mês, devido às condições atmosféricas adversas e ao mau estado do relvado, aos 27 minutos, numa altura em que se registava um nulo no marcador.

A equipa que sair vencedora terá pela frente nas meias-finais o Vitória de Guimarães.