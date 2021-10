O antigo futebolista guineense Serifo Cassamá, grande figura da história do futebol do Leça, voltou este domingo ao estádio do clube e foi homenageado antes do Leça-Arouca, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Serifo, hoje com 55 anos e com uma incrível história de vida, contada em 2019 ao Maisfutebol, recebeu uma camisola do atual plantel, com o número 11 – o que vestiu como jogador do Leça – e tirou depois a fotografia junto do onze inicial.

Jogador do Leça entre 1987 e 2003, Serifo presenciou a surpresa da tarde na Taça, com o Leça, do Campeonato de Portugal, a eliminar o Arouca, da I Liga, no desempate por penáltis.