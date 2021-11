Declarações de Marcos Borges, treinador do Serpa, na conferência de imprensa após a derrota por 5-0 diante do Estoril:

«O Serpa tentou mostrar um pouco do seu trabalho diário, do seu futebol, conseguimos, a espaços, ser superiores, mas o Estoril não facilitou e nunca nos abriu a porta do sonho.

A diferença entre as duas equipas foi grande e, por isso, quase impossível de ultrapassar.

O 3-0 deixou-nos animicamente em baixo e já não fomos capazes de recuperar. Ganhou a melhor equipa».