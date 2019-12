*Por Lourenço Carvalho

Fernando Madureira, capitão do Canelas 2010 e líder dos Super-Dragões, claque do FC Porto, em declarações aos jornalistas, após o apuramento da equipa de Gaia para os quartos de final da Taça de Portugal.

«Gostava mesmo de encontrar o Benfica em Canelas, para eles provarem o que é o Canelas, o ADN Canelas. É o nosso sonho e ambição».

[se acontecesse, o jogo seria em Canelas?]

«Claro, o estádio tem capacidade. Nunca iria deixar que se jogasse noutro estádio, porque isso iria desvirtuar a Taça de Portugal. Esta prova serve para os clubes mais pequenos mostrarem as suas gentes e as suas condições a Portugal».

[porquê o Benfica?]

«Porque sou Super-Dragão, sou portista e anti-benfiquista e queria que eles fossem a nossa casa para provarem do nosso ADN, o ADN Canelas. Tudo o que fosse possível dentro do limite e das regras do futebol, iriamos fazer tudo para vencer».

[sobre ter 44 anos e ter o filho na equipa]

«Estou aqui para ajudar dentro e fora – jogadores, treinador e toda a estrutura. Onde puder ajudar, eu ajudo e onde for útil irei a ajudar. Os 44 não pesam e espero ainda jogar com 45 anos».