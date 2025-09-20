Fez-se taça neste sábado de Taça de Portugal. Depois de o Belenenses afastar o Marítimo, foi a vez de o Sintrense eliminar o Vizela.

A formação do Campeonato de Portugal recebeu, em Sintra, e venceu a equipa da II Liga por 2-1, numa partida em que os golos estavam reservados para o segundo tempo.

Até foi o Vizela quem inaugurou o marcador, aos 65 minutos, através de uma grande penalidade bem cobrada por Pedro Ramos. A resposta da equipa da casa demorou cerca de dez minutos, com Valdumar, também de penálti, a restabelecer o empate na partida.

Romario Carvalho vestiu a capa de herói, aos 74m, e fez o golo da reviravolta para o Sintrense. A equipa do Campeonato de Portugal conseguiu aguentar até ao apito final e confirmou o «tombar» da equipa de dois escalões acima.

Com este resultado, o Sintrense segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O Vizela, por sua vez, cai na competição e perde pela primeira vez na temporada.