O Sintrense, do Campeonato de Portugal, vai receber o tricampeão da Taça de Portugal na terceira eliminatória da prova rainha, e o presidente da SAD anunciou esta quarta-feira que o jogo, e o encaixe financeiro associado, é «bastante importante» para o clube.

«Para nós, é muito bom. Já que nos calha um grande, é sempre bom. Não vamos ser cínicos, sabemos o que representa em termos de bilheteira. Para um clube no Campeonato de Portugal, é bastante importante», disse Ricardo Oliveira em declarações à agência Lusa.

O líder de um projeto que, no verão, assumiu a ambição de colocar o clube na I Liga, e que quer que os seus jogadores possam «mostrar o seu valor num palco maior», mesmo que num esforço «de David contra Golias».

Ainda assim, numa fase em que os sintrenses lideram a série D do quarto escalão português, com três vitórias e um empate em quatro jogos, o objetivo passa por manter a concentração no objetivo primordial.

«Mas, sinceramente, estamos muito focados no jogo de domingo com o Louletano. Este clube tem um objetivo, é o chamado ‘Rumo ao topo’. (...) O objetivo é tentar chegar à Liga 3, e os jogadores têm de estar focados no domingo», destaca o dirigente.

Quanto à possibilidade de jogar a partida no seu estádio ou em «casa emprestada», vão ver «o que é melhor para a equipa e para o clube», sem esconder que, «em termos financeiros», é interessante jogar «num estádio que possa ter o máximo número de pessoas».

«Em Sintra, por mais que gostemos de jogar em casa, na nossa vila, na nossa casa, provavelmente não haveria estrutura para receber os nossos adeptos mais os adeptos do FC Porto», analisa.

Agora, vão «estudar qual será a solução», também em conjunto com os dragões.

Se é mais raro uma equipa do quarto escalão vencer um grande, Oliveira lembra que «já aconteceu várias vezes». «Também temos valor. Respeito os meus jogadores, trabalham todos os dias, e tenho uma excelente equipa técnica», recorda.

Liderados pelo jovem técnico Pedro d’Oliveira, de 28 anos, os homens de Sintra têm feito um bom campeonato e vão procurar fazer melhor do que em 2021, na última visita do FC Porto, que então venceu por 5-0.

Os 32 encontros da terceira ronda da Taça de Portugal estão agendados para o período entre 18 e 21 de outubro.