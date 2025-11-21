David Maside, treinador do Sintrense, garante que a equipa do Campeonato de Portugal vai ao Estádio do Dragão com o intuito de ganhar o jogo, embora admita que o FC Porto é claro favorito a vencer o jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal que está marcado para as 20h15 deste sábado.

As ambições do Sintrense

«Em teoria o clube que tem menos condições pode ganhar ao que tem mais condições. Vamos fazer o nosso trabalho normal, à procura do nosso melhor, mostrar o que trabalhámos durante a semana para atingir os nossos objetivos. Mas, claramente, temos noção de que enfrentar uma equipa como o FC Porto faz com que as probabilidades sejam menores para o nosso lado.»

A preparação para um dos jogos mais mediáticos da época

«É diferente o mediatismo deste encontro, por tudo o que envolve uma deslocação ao Estádio do Dragão. Mas em campo preparámos o jogo como o último do campeonato. Não fugimos muito ao que é a nossa realidade. Temos menos recursos, mas o trabalho é ao nível do que já se faz numa II Liga. Pode haver alguma ansiedade, mas de resto tudo foi muito igual.»

Sobre a importância do resultado

«Dou prioridade aos valores que vamos transmitir. Temos de ter atitude, mostrar que somos capazes de estar noutros patamares, porque há aqui muito talento. Temos de entrar com toda a personalidade.»

Duelo com Francesco Farioli

«Vou tentar falar com ele e beber alguma informação. Aprende-se sempre, mas também lhe espero dizer alguma coisa que lhe faça sentido.»

Além do treinador, nesta conferência de imprensa também esteve Romário, central do Sintrense.

Já marcou golos de bola parada esta temporada

«Acredito que posso ser uma arma, porque a bola parada é uma das coisas que vamos tentar aproveitar no jogo. Sabemos das dificuldades que o adversário nos vais apresentar, umas das melhores equipas portuguesas, que é forte em todos os momentos, mas temos de ser coesos para aproveitar o contra-ataque e a bola parada.»

Oportunidade de jogar no Dragão

«Temos de estar no nosso melhor. É uma grande oportunidade jogar no Dragão e toda a equipa tem de estar fortíssima, todos temos de defender. Vamos dar o máximo para manter a nossa baliza sem golos.»