Tomás Lacerda, médio do Sintrense, em declarações na flash interview da Sport TV depois da derrota [3-0] frente ao FC Porto a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Foi uma noite especial 

«Tivemos que aproveitar a oportunidade. Sabíamos que ia ser uma noite especial e tentámos aproveitar ao máximo. Tentamos usar as nossas armas e desfrutar.»

Muito tempo com diferença de um golo permitiu sonhar 

«Nós viemos aqui a sonhar que podíamos criar perigo e tentar ter um resultado positivo. Acabámos depois de sofrer o golo ao minuto 70, mas acho que a postura da equipa foi muito positiva e tivemos um bom comportamento e demonstramos a nossa força.»

Sintrense mostrou a sua força

«Viemos aqui, demonstramos a nossa força, a nossa vontade e saio com a cabeça erguida porque a equipa esteve bem e demonstramos a nossa força.» 

Equipa aproveitou a «montra»

«Claro que sim, sabemos disso e demos o nosso melhor.»

