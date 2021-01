FIGURA: Abel Ruiz

O goleador do Sp. Braga na Taça de Portugal. Marcou em todos os jogos até agora na prova rainha do futebol português, e esta noite assinou uma assistência e um golo. Sexto golo da temporada, o quinto na Taça de Portugal. Primeiro serviu de forma exímia Ricardo Horta com um bom trabalho na direita, depois fez o gosto ao pé. De primeira, foi letal a corresponder ao passe de Galeno. Preponderante para a caminhada arsenalista na prova.

MOMENTO: golo de Ricardo Horta (25’)

Via aberta para as meias-finais. Num jogo com domínio bracarense mas ainda sem golos, o tento de Ricardo Horta indicou o caminho da próxima eliminatória. Passe de Fransergio para Abel Ruiz, a deixar o espanhol em boa posição, trabalhando depois na direita para solicitar o remate André Horta. No coração da área o atacante atirou a contar.

NEGATIVO: lesões de Costinha e Iuri Medeiros

No espaço de apenas cinco minutos a maca teve de entrar duas vezes em campo para retirar do terreno de jogo Costinha e Iuri Medeiros. Os dois jogadores saíram lesionados, aparentemente com gravidade, sendo substituídos ainda numa fase precoce do encontro.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

Chegou ao décimo golo esta temporada, tendo papel decisivo para desequilibrar a eliminatória. Mesmo sem a nota artística de outros jogos, cumpriu com a sua missão no setor ofensivo.

Hidemasa Morita

Com a difícil tarefa de substituir Rashid, o médio japonês voltou a estar em bom plano naquele que foi o segundo jogo com a camisola do Santa Clara. Demonstrou enorme compromisso, qualidade técnica e sentido tático.

Galeno

Fabricou o segundo golo arsenalista com uma aceleração que deixou o Sp. Braga confortável no jogo. fez a diferença em velocidade na esquerda e ainda teve tempo para sair e ter mais uns minutos de recuperação para o próximo jogo.