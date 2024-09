Esta quarta-feira realizou-se o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

São 32 os jogos que vão ser realizados entre os dias 18 e 21 de outubro, com 64 equipas a entrarem em prova na competição, nesta que é a primeira eliminatória com equipas da Liga.

O FC Porto, detentor do título, vai medir forças com o Sintrense. O Sporting tem de ir ao Algarve, a casa do Portimonense, e o Benfica visita o terreno do Pevidém.

Destaque também para o Varzim-Boavista, o Paços de Ferreira-V. Guimarães e o União Leiria-Nacional, equipas da Liga e II Liga.

Numa altura da prova em figuram equipas das distritais, Campeonato de Portugal, Liga 3, II Liga e Liga, destaque também para o Maria da Fonte-Arouca, uma equipa da distrital a medir forças com um coletivo do principal escalão.

Eis o sorteio completo:

Sandinenses (CP) - AVS (I)

Gondomar (CP) - Santa Clara (I)

Belenenses (L3) - Gil Vicente (I)

Anadia (L3) - Estrela da Amadora (I)

Sanjoanense (L3) - Farense (I)

Pevidém (CP) - Benfica (I)

Paços de Ferreira (II) - Vitória de Guimarães (I)

Maria da Fonte (D) - Arouca (I)

1.º Dezembro (L3) - Sporting de Braga (I)

Sintrense (CP) - FC Porto (I)

Atlético (L3) - Rio Ave (I)

União de Leiria (II) - Nacional (I)

Amora (CP) - Casa Pia (I)

União de Santarém (L3) - Moreirense (I)

Lusitano de Évora (CP) - Estoril Praia (I)

Varzim (L3) - Boavista (I)

Lagoa (CP) - Famalicão (I)

Portimonense (II) - Sporting (I)

Marialvas (CP) - Rebordosa (CP)

Leixões (II) - Alcains (CP)

São João de Vêr (L3) - Paredes (CP)

Sporting da Covilhã (L3) - Moncarapachense (CP)

Caldas (L3) - Tirsense (CP)

Alpendorada (CP) - Cinfães (CP)

Vila Real (CP) - Atlético Arcos (CP)

Elvas (CP) - Torreense (II)

Alverca (II) - Pêro Pinheiro (CP)

Desportivo de Chaves (II) - Lusitânia Lourosa (L3)

Brito (CP) - Moura (CP)

Oliveira do Hospital (L3) - Mafra (II)

Penafiel (II) - Lusitânia (L3)

Amarante (L3) - Juventude Lajense (D)