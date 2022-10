Declarações de Agostinho Bento, treinador do Felgueiras, na sala de imprensa do Estádio Dr. Machado Matos, após a derrota frente ao Sp. Braga em jogo da Taça de Portugal:

«Estou satisfeito com os meus atletas, deram tudo de si, mas é verdade que sabe a pouco. Acredito sinceramente que se retirarmos os momentos táticos do jogo, bolas paradas, o golo foi equilibrado. Uma equipa com mais posse de bola, com mais momentos ofensivos, mas nos quatro momentos do jogo fomos iguais ao Braga. Criaram dificuldades nas bolas paradas, pela sua capacidade físicas. Tirando isso, tenho de ressalvar que jogámos com o melhor ataque do campeonato, e hoje não tiveram grandes atletas. Estivemos perto de fazer história e estou triste, porque não conseguimos».

[O que tem faltado ao Felgueiras para conseguir bater equipas da primeira?] «Quando estamos a falar de duas equipas com um diferencial orçamental como estas, não gosto de falar nisso, mas estamos a falar de equipas com orçamentos completamente díspares... Muitas vezes individualmente as diferenças acabam por se esbater, com determinação e estruturas coletivas, mas as equipas mais fortes acabam por fazer a diferença nos pormenores. Consigo ter bons jogadores tecnicamente, mas com uma compilação física menor. O futebol joga-se na relva, mas também no ar, e isso fez a diferença.»