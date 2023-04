Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Nacional no jogo da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, que confirmou a passagem à final do Sp. Braga:

«Sinto uma grande satisfação e orgulho pelo trajeto, que foi de ótimo nível, eliminámos o Felgueiras, Moreirense, V. Guimarães, Benfica e agora o Nacional; fomos competentes em todos os jogos e é com mérito que chegámos à final, estamos todos muito satisfeitos».

«Chegar à final desta prova era um dos objetivos da época e, no campeonato, temos cinco finais pela frente, temos que ser muito competentes para atingirmos os nossos objetivos. Não tenho nenhum adversário preferido e se tivesse não o admitia aqui. Agora, temos que redefinir objetivos porque antes era chegar à final e agora queremos vencer e estou a dizer isto antes de saber o adversário».

«Não fiquei satisfeito com o resultado e os jogadores também não. A ganhar por 2-0 não devíamos ter permitido que o Nacional empatasse. Isso aconteceu de uma forma que não me agradou, baixámos de intensidade e não o devíamos ter feito. Mas, depois do 5-0 da 1.ª mão e de estarmos em vantagem por 2-0 acaba por haver algum relaxamento, digo-o frontalmente, mas tenho que valorizar o percurso e o objetivo alcançado, mas queríamos continuar na série de vitórias».

[Disputar uma final da Taça de Portugal como jogador e agora como treinador] «É uma satisfação para mim, é um orgulho tremendo, já sofri enquanto adepto em duas finais, numa perdemos e ganhámos outra, espero sair feliz do jogo e com a satisfação de vencer».