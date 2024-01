Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview à SportTv1, após a derrota por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«O jogo resume-se ao que é o resultado final. Este jogo não tem margem para erro, fomos afastados de uma competição em que queríamos continuar. Fizemos um jogo com personalidade, tivemos uma entrada forte na primeira parte e fomos controlando o jogo do Benfica, não permitindo grandes ocasiões de golo. Custa mais porque fiquei com a sensação de que a equipa trabalhou imenso, deu tudo o que tinha, mas com erros que cometemos, não fomos eficazes defensivamente e é muito difícil quando assim é jogando contra equipas com a qualidade que o Benfica tem, que aproveita aquilo que nós damos. Consentimos, hoje, que pudéssemos sofrer três golos.»

«[Prometeu uma equipa competente e com entrega] Não tenho nenhuma razão de queixa em jogo algum daquilo que é o compromisso e a missão que os jogadores têm desempenhado. A equipa do Sp. Braga tem uma grande atitude em todos os jogos, tem carácter, hoje fizemos dois golos, mas não fomos eficazes defensivamente como queríamos e isso penaliza-nos no resultado final.»

«[Mudança na baliza e no eixo da defesa] A do Lukas Hornicek foi por opção, por achar que merece jogar e por ser uma boa oportunidade de aferir a sua competência. Total confiança no seu trabalho. Em relação ao José Fonte, foi porque, fisicamente, não estava em condições para poder jogar. Temos plantel para poder ter jogadores a corresponderem a 100 por cento, como o Paulo Oliveira correspondeu.»

«[Ausências de Bruma e Al Musrati, além de Niakaté e Banza] São baixas, se acrescentarmos o Álvaro Djaló que ainda está condicionado… são baixas importantes para a nossa dinâmica. Mas nunca me lamentei nem o farei agora. Aqueles que temos disponíveis são aqueles em quem acreditamos.»

«[Próximos jogos com FC Porto e Sporting] Sabemos que vamos ter um mês extremamente complicado, com todas as competições internas a serem jogadas nesta altura, em termos de decisões. Estarmos lá é sinal da competência da equipa, queríamos continuar nesta competição, mas temos muitos jogos pela frente e muitas competições para disputar e vamos ter um Sp. Braga a lutar em todos os jogos pelo melhor, que passa já por ser capaz e competente frente ao FC Porto, porque o campeonato é uma prova que muito nos diz.»

«[João Moutinho chegou aos 1000 jogos na carreira] Faço parte deste momento recente do João. É um belíssimo jogador. Tenho pena que hoje não consigamos levar daqui a vitória, seria um prémio justo para ele, não só pelo momento extraordinário atual, mas também pela carreira brilhante que tem tido. Mil jogo é notável, está de parabéns e tem mostrado toda a sua qualidade.»