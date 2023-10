Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Complexo Desportivo Monte Azevido, após o triunfo (0-2) sobre o Rebordosa:

«Acima de tudo destacar a importância de nós ganharmos. Vínhamos com esse propósito, nunca esteve em causa o nosso domínio, acabamos por vencer, com períodos de jogo globalmente abaixo da nossa expetativa em relação à velocidade de jogo. Depois, em vantagem permite controlar, até podermos ampliar. Estou satisfeito pela vitória conseguida, que nos faz ultrapassar esta eliminatória».

«Estes jogos, e o contexto do jogo, permite ter a possibilidade de, tal como aconteceu, jogar jogadores que têm tido menos minutos, permitiu ter a estreia na equipa principal do Fonseca, mais minutos do Roger e até do Djibril, permite que possa existir do nosso lado a intenção de ter todo plantel na máxima força, preparados para corresponderem a qualquer momento e a qualquer oportunidade, e hoje foi uma oportunidade de alguns jogadores que acabaram por responder com mérito»

«Sabemos que estes jogos têm sempre uma motivação diferente e mais alta para o nosso adversário. Parabéns ao Rebordosa, tornou mais difícil a nossa vitória e valoriza o que fizemos. Não tivemos 90 minutos bem jogados, mas tivemos períodos de bom futebol com chuva e vento. Foram duas equipas que se baterem aqui hoje, a nossa vitória valoriza o compromisso e a abordagem a este jogo.

«O ciclo que vamos entrar, a jogar de três em três dias, obriga a ter mais do que um onze preparado para jogar, com os jogadores todos capacitados para dar resposta, podendo acrescentar valor até quando saem do banco. O que queremos é ter um grupo de trabalho preparado para o quer aí vem».