Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (2-1) frente ao Santa Clara, que permite aos arsenalistas continuar na Taça de Portugal:

«A palavra que me ocorre é espetacular. Tudo. Principalmente o meu grupo, os meus jogadores. Conseguimos chegar às meias-finais da Taça de Portugal num contexto complicado. É o quarto jogo que fazemos em nove dias, se não é inédito vai ser inédito até março, em que vamos jogar de três em três dias, sempre em desigualdade com os nossos adversários. Isto leva-me a dizer que hoje foi uma noite espetacular perante um adversário difícil, que fora de casa normalmente faz bons resultados, fizemos uma grande exibição, muito segura, estivemos perto de chegar ao 3-0 e o adversário acaba por fazer 2-1 na parte final, mas penso que a vitória é inteiramente justa. Estamos nas meias-finais e agora vamos preparar-nos da melhor forma para o jogo com o Moreirense, dentro de três dias».

[Abel Ruiz é uma boa dor de cabeça?] «O Paulinho veio de uma lesão, entrou no jogo com o Benfica na meia-final da Taça da Liga, jogou o tempo que podia jogar, depois frente ao Sporting, sem estar em grande condição física fez 45 minutos, depois fez noventa e não estaria em condições para jogar hoje; o Abel não entrou no último jogo, estava fresco, e esteve em bom plano hoje. Não é uma dor de cabeça, pelo contrário. Dor de cabeça é ter lesões como as de hoje, temos um calendário absurdo. Ninguém no mundo joga de três em três dias».

[Lesões de Iuri e Sequeira] «Ainda é cedo, não sabemos a extensão das lesões. Obviamente quem tem dois jogadores por posição e sai um acaba por sobrecarregar outro. Volta e meia, num ou outro jogo, vamos ter de tirar um jogador por gestão e não por não estar capaz. A situação do Iuri é traumática, o Sequeira é mais pelo acumular de jogos, não me parece que seja uma lesão muito grave».

[Bruno Viana não esteve nos convocados. Está relacionado com uma transferência?] «Não foi opção, assim como o João Novais, que fez um excelente jogo na semana passada. Temos de gerir, há jogadores que passam de titulares a não convocados e isso tem a ver com a gestão».