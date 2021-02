Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) no jogo frente ao FC Porto a contar para a Taça de Portugal:

«Antes de mais gostava de deixar uma palavra pela lesão do David Carmo, uma palavra de lamento. Ainda não sei a extensão da lesão do Carmo, mas é algo grave. Já não chegou o Moura e à do Iuri Medeiros...».

«Sobre o jogo, a crença ficou espelhada pela forma como reagimos ao golo sofrido cedo. Fomos empurrando o FC Porto para trás. A primeira parte foi dividida, mas a segunda foi diferente. Fizemos o que tínhamos e fazer, circulámos a bola, tivemos paciência, chegámos ao 1-1 e tivemos uma ou outra situação, mas o FC Porto fechou-se praticamente na sua área. Conseguimos um empate, está tudo em aberto com outro jogo para disputar para chegar à final da Taça de Portugal, que é o nosso objetivo».

[Tensão no final, o que se passou com Sérgio Conceição?] «Não sei. Tem de lhe perguntar a ele. Comigo não se passou nada, o Sérgio veio cumprimentar-me e eu não disse nada de certeza absoluta».

[Como se explica tanta tensão] «Não tenho que responder a essa questão, não tenho explicação. Cabe a quem analisa o jogo ver os comportamentos. Tentei ganhar o jogo e estar focado na minha equipa. Viram o jogo, tirem as vossas conclusões».

[Saiu Bruno Viana, agora esta lesão o que é que significa?] «O Bruno Viana saiu e incorporou a equipa o Bruno da equipa B. O David Carmo é uma baixa enorme, temos um plantel curto, já o tenho dito, andamos a jogar muitos jogos consecutivos. Conseguimos sobreviver sem o Moura, sem o Iuri, com as mudanças de janeiro, e estamos vivos. Lamento muito a lesão, mas vamos continuar a ser competentes. Quase não temos lesões musculares mesmo andando a jogar tantos jogos, estas lesões traumáticas são aquelas que não podemos controlar».