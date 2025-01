Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo sobre o Lusitano de Évora em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

«O mais importante está conseguido: passar aos quartos de final. O importante era o resultado, ganhar, é que mais positivo retiro do encontro no jogo frente a uma equipa se que se fechou muito. É difícil ter velocidade com equipas que se fecham, mas chegámos ao intervalo a vencer justamente por 2-0. Na segunda parte o ritmo baixou da nossa parte, podíamos ter feito mais golos, que levaria o jogo para um cariz diferente, mas não fizemos e acabámos por nos por a jeito. Não podemos sofrer um golo daqueles. O Lusitano deu a vida, foi organizado, tenho de reconhecer o valor da equipa adversária».

[Falta de desequilíbrios foi o que faltou, para acabar com o jogo ais cedo e não ter de equilibrar a equipa?] «O golo até acontece numa fase em que estávamos a jogar com três médios, também para ganhar capacidade no jogo aéreo. Sofremos precisamente de cabeça quando a equipa estava com boa capacidade no jogo aéreo. Tínhamos de ter feito o 3-0 naquelas oportunidades que tivemos, ficaríamos mais tranquilos, não foi o que aconteceu»

[Sete alterações. Satisfeito com a resposta?] «Prometi a mim mesmo que não carregava mais em cima da equipa nem dos jogadores. Vou puxá-los para cima, cometemos alguns erros que temos de retificar erros. Cometemos alguns erros que não se pode cometer a este nível e que têm de ser colmatados»

[Gharbi] «Não vou estar a individualizar, coletivamente passamos a eliminatória, fomos eficientes e eficazes; missão cumprida. Agora vamos ter um jogo importante com o Benfica, que pode dar para chegar aos quartos de final. Focar já no Estrela da Amadora, um jogo difícil, e depois frente ao St. Gilloise, para passar à próxima fase da Liga Europa».

[Matheus nem no banco estava quando se fala no interesse de outros clubes] «Não tem nada a ver com isso. Contra o St. Gilloise o Matheus não pode jogar, o Hornicek precisa de minutos não pode ser metido a frio num jogo destes».

[Vários momentos a gesticular no banco. Desiludido?] «Não. Não estou desiludido; estou cansado. Isto cansa, temos ganho jogos sempre na marra e isso cansa um pouco as pessoas».